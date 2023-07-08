Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Özkan Uğur için başsağlığı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 69 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Derin bir hüzün içindeyiz. Sadece notalarda değil ruhlarımızda da derin izler bırakan Özkan Uğur'u kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.