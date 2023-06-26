Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Kurban Bayramı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, yardımlaşma ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak, bayramda trafikte dikkatli ve sabırlı olunması çağrısında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu manevi iklimin ülkemiz, bütün İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Yardımlaşmayla, paylaşmakla, ihtiyaç sahibine el uzatmakla bizleri birbirimize kenetleyen manevi bir bağa dönüşen, sayısız insanın rızkına, huzuruna, mutluluğuna vesile olmamızı sağlayan Kurban Bayramı'na erişmiş bulunuyoruz. Bu manevi iklimin ülkemiz, bütün İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

Bakan Ersoy, bayramda yola çıkacak vatandaşlardan trafikte dikkatli ve sabırlı olmalarını rica etti ve herkese iyi bayramlar, iyi tatiller diledi.