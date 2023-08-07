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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Erkin Koray'a başsağlığı

Kültür Sanat Haberleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Erkin Koray'a rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Erkin Koray'a rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Kültür Sanat

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