Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Can Gürzap'a başsağlığı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap'ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap'a rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizin kıymetli sanatçılarından Can Gürzap'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet Tiyatrolarımızın emekli sanatçısı, sinema, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."