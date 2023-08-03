Kültür ve Turizm Bakanı Malatya'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde deprem sonrası devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı, konteyner kentte yaşayan depremzedeleri ziyaret etti.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde deprem sonrası devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı, konteyner kentte yaşayan depremzedeleri ziyaret etti.

6 Şubat depremleri sonrası ağır hasar alan illerden biri olan Malatya'da hayatın normalleşmesi adına çalışmalar sürerken, yıkımın büyük olduğu Doğanşehir ilçesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy burada Afet Koordinasyon Toplantısına katılarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Hulusi Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ve diğer yetkililerin katıldığı toplantıdan sonra ilçede kurulan konteyner kenti de ziyaret eden Bakan Ersoy, burada depremzedelerle sohbet etti sorun ve sıkıntıları hakkında bilgiler aldı.

Bakan Ersoy, ilçede çeşitli ziyaretlerde gerçekleştirerek deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Eksikliklerin giderilmesi talimatını da veren Ersoy, depremin yaralarının en kısa sürede silinmesi ve hayatın normalleşmesi adına çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il arasında ağır hasar alan illerin başında yer alan Malatya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile koordinatör bakan olarak görevlendirilen Ersoy, sık sık kente gelerek çalışmaları yerinde denetliyor. - MALATYA