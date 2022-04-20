Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu'nun açılışını yaptı Açıklaması

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'nde Türkiye Pavyonu'nun açılışını yaptı.

İtalya'nın Venedik kentindeki Arsenale muhitinde iki yılda bir yapılan Venedik Bienali'nin 59. Uluslararası Sanat Sergisi ön izleme günüyle kapılarını sanatseverlere açtı.

Dışişleri Bakanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla ve İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'nun açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapıldı.

Açılışa Bakan Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Serginin Kuratörü Bige Örer ile çok sayıda davetli katıldı.

Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'nda kavramsal sanatın öncü isimlerinden Füsun Onur'un "Evvel zaman içinde…" isimli yeni eseri sergileniyor. Sergi, insanların gezegende yarattığı tahribata karşı birleşen bir grup fareyle kedinin öyküsünü anlatıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, serginin açılışında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Kültür ve sanatın ortak dil ve küresel markası olan Venedik Bienali, 120 yılı aşkın süredir gerçekleşiyor. Özellikle sanat sergilerinin de 59'uncusu düzenleniyor. Bu bağlamda bu sene biz Türkiye Pavilyonu'nda Füsun Onur Hanımefendinin performansıyla katılıyoruz Türkiye olarak. 31 yıldır da Türkiye olarak bu etkinliklere katılıyoruz. Bu etkinlikler sırasında katılmamızda büyük destekleri olan, gerçekleşmesinde büyük emeği olan başta Dışişleri Bakanlığımız, İKSV'ye şükran borçlu olduğumuzu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak Venedik Bienali'ne katılım konusunda 31 yıldır her daim gereken desteği verdiklerini belirterek, "Kültür, sanatın birleştirici gücünün çok önemli olduğu günlerden geçiyor ülkemiz. Bu bağlamda aslında güzel de bir rol oynuyor Venedik Bienali. Bu birleştiriciliğe en çok ihtiyaç duyulan yıllarda bizlere ülke olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültür ve sanata verdiğimiz destekleri arttırarak devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin Arsenale'de 20 yıllık kiralama ile burada bir alan sahibi olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Bu çok önemli. Birçok ülke böyle bir alan sahibi olmak için sıra bekliyor. Açılsa da bir yer alsak diye bekliyorlar. Aslında Türkiye önemli bir pozisyon almış durumda. İnşallah diğer bölgesinde açılma olursa orada da Türkiye olarak yer almak isteriz. Bu bağlamda STK'lerimizin, bakanlıklarımızın yapacağı her türlü girişime Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak destek vermeye hazırız." diye konuştu.

"Bu tarz etkinliklere İstanbul'un daha fazla ev sahipliği yapması lazım"

Bu tarz etkinlikleri Türkiye'ye getirmenin de önemine değinen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin buralarda temsil edilmesi çok çok önemli ama ülkemizdeki etkinliklerde de burada gördüğümüz güzel örneklerin aktarılması çok önemli. Biliyorsunuz Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni gerçekleştiriyoruz. Geçen sene başladık. 28 Mayıs'ta 2'incisini gerçekleştireceğiz. İnşallah bu tarz etkinliklerin de ağırlıklı olduğu bir festival haline yıllar içinde dönüşecek. Tabii biz daha işin başındayız. ama bu tarz etkinliklere İstanbul'un daha fazla ev sahipliği yapması lazım ki bizde de bu tarz organizasyonlar gerçekleşiyor. Onlara da daha fazla destek vererek, gelişimini sağlamamız gerekiyor."

Türkiye'nin Venedik Bienali'ndeki yeri için halihazırda 2034'e kadar sözleşmesi olduğunu dile getiren Ersoy, "Kontrat 20 yıllık, 2034'e kadar ama buranın kendi otoritesi karar verecek ama bu tarz organizasyonlarda öncelik mevcut ev sahibinin oluyor. Süre uzatma talep edildiğinde öncelik ev sahibine soruluyor. Biz tabii ki devam kararı alacağız ve devam edeceğiz. Bizim derdimiz burayı devam ettirmek değil, mümkünse diğer bölgesinde de bir yer sahibi olmak." yorumunu yaptı.

"Ben sonuçtan çok mutluyum"

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da bienale sanatçı Füsun Onur'un eseriyle katıldıklarını belirterek, "Son derece etkili bir katılım gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Sanıyorum bienalin en başarılı eserlerinden biri olarak nitelendirilecektir. İlk işaretler de zaten onu gösteriyor. Çok değerli bir sanatçımız Türkiye'yi temsil ediyor. Güncel ve kavramsal sanatımıza damgasını vurmuş olan son derecede başarılı ve değerli bir sanatçımız. Bu çalışmasını da iki yıl süren yoğun çabalarla ortaya çıkarmış." değerlendirmesinde bulundu.

Eserin etkileyici bir masal üzerine kurulu olduğunu dile getiren Eczacıbaşı, "Çağımızın koşullarını yansıtıyor. Duygularımıza hitap ediyor. Gezegenimizin sorunlarından hareket ediyor. Bu sorunlarla baş edebilmek için yola çıkan bir farenin, kedilerle işbirliği yapmasını anlatıyor. İstanbul'da başlıyor Venedik'te devam ediyor." dedi.

Eczacıbaşı, her zaman kullanılan malzemelerden yararlanılarak ortaya çıkarılan bir eser olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birbirini takip eden sahnelerle ilerliyor. Sanıyorum ki bu mekandaki yerleştirmesi de esere ayrı bir nitelik kazandırıyor. Çok etkileyici bir biçimde yer almış eser. Tabii ki başka mekanlarda Füsun Onur'un evinde oluşturulmuş, o şekilde sunuluyor ki sunuluş biçimi açısından çok farklı bir nitelik gösteren bir eser ortaya çıkmış, sanıyorum sanatseverler de zevkle izleyeceklerdir Türkiye'nin katılımını. Ben sonuçtan çok mutluyum."

58 ülkeden 200'ü aşkın sanatçının eserleriyle yer alacağı Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi, 23 Nisan - 27 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.