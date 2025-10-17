Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'deki Sergileri Ziyaret Etti

BAKAN ERSOY, SERGİLERİ GEZDİ

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programın ardından festival kapsamında sergileri gezdi. Bakan Ersoy'a, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök eşlik etti. Sakıp Sabancı Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan 'Bana Beni Anlat 21. Yüzyılda Minyatür Sanatı', 'Tılsım', 'Medeniyetlerin Mirası' sergilerinde sanatçılardan ve sergi küratörlerinden bilgi alan Bakan Ersoy daha sonra, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde açılan 'Mezopotamya'nın Gizemli Kokuları', 'Paranın Yüzünde Anadolu: Sikkelere Yansıyan Mardin', 'Milli Kütüphane Hazineleri: Mardin Şer'iye Sicillerinde Toplumsal Yaşam ve Aile' sergilerini gezdi. Mardin Valiliği'ni de ziyaret ederek Vali Tuncay Akkoyun ile görüşen Bakan Ersoy, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüştü.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,