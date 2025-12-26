Haberler

Bakan Ersoy: Depremde zarar gören 109 vakıf eserinin restorasyonu tamamlandı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinde zarar gören 377 vakıf eserinin restorasyonunu hedeflediklerini ve şu an 109 eserin restorasyonunun tamamlandığını açıkladı. 2025 sonuna kadar 6,3 milyar TL harcama yapılacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinde zarar gören vakıf eserlerinden 109'unun restorasyonunun tamamlandığını, 2026 ramazan ayında 74, 2026 haziran ayında 194 eser olmak üzere, hasar gören 377 vakıf eserinin tamamını ihya etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bakan Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, vakıf kültür varlıklarını, vakıf bilinciyle koruyor, onarıyor ve gelecek nesillere aktardıklarını belirtti. Ersoy, 2025'te yurt içi ve yurt dışında birçok tarihi eserde restorasyon ve onarım çalışması yürüttüklerini, UNESCO Dünya Mirası eserlerinde önemli aşamalar kaydettiklerini belirtti. Ersoy, Ayasofya Külliyesi'nde Mimar Sinan'dan bu yana yapılan en kapsamlı restorasyon sürecini gerçekleştirdiklerini, Divriği Ulu Cami'nin 2025'te 245 bin ziyaretçi ile yeniden kültür hayatının merkezinde yer aldığını belirtti. Ersoy, "6 Şubat depremlerinin ardından hasar gören vakıf eserleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 3 yıllık süreçte 2025 sonu itibarıyla 6,3 milyar TL harcama yapıldı, 109 vakıf eserinin restorasyonu tamamlandı. 2026 ramazan ayında 74, 2026 haziran ayında 194 eser olmak üzere, hasar gören 377 vakıf eserinin tamamını ihya etmeyi hedefliyoruz. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
