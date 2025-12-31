Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Bu İşler Deneyimlemeden Anlaşılmıyor'

'BU İŞLER DENEYİMLEMEDEN ANLAŞILMIYOR'

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, somut olmayan kültürel mirasın aktarımında eğitimin önemine işaret ederek, geçen günlerde 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde Yaşayan Miras Okulu'nun açıldığını hatırlattı. Bu okulun, geleneksel sanatlar ve zanaatların deneyimlenerek öğrenilmesini amaçladığını belirten Ersoy, pilot uygulamanın ardından projenin başta etnografya müzeleri olmak üzere bakanlığa bağlı birçok mekana yayılacağını ifade etti. Özellikle küçük yaşta ilgi duyan çocukların bu sanatlarla erken dönemde tanışmasının önemine dikkat çeken Ersoy, "Bu işler deneyimlemeden anlaşılmıyor. Çok zor zanaatlar ama aynı zamanda insanı ruhen de rahatlatan bir tarafı var" dedi.

'EBRU SANATINDA USTALAŞMA YAKLAŞIK 5 YIL'

Ziyaret sırasında ebru sanatı hakkında da bilgi alan Bakan Ersoy, iyi bir zanaatkar olmanın uzun yıllar süren bir emek gerektirdiğini vurgulayarak, özellikle ebru sanatında ustalaşmanın yaklaşık 5 yılı bulduğunu ifade etti. Bu sanatların yalnızca üretim değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal bir dinginlik sağladığını dile getirdi. Bakanlık olarak yaşayan mirasın korunması, görünür kılınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmaların artarak süreceğini belirten Ersoy, kültürel miras taşıyıcılarının bu sürecin temel unsuru olduğunu vurguladı.