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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan ilk değerlendirme açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan ilk değerlendirme açıklaması

Kültür Sanat Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görevine devam edecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu güvene layık olmak üzere ülke ve millet için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görevine devam edecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu güvene layık olmak üzere ülke ve millet için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni kabinemiz hayırlı olsun. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yeni kabinesinde Bakanlık görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Kültür Sanat

Mehmet Nuri Ersoy Kültür Sanat Haberler

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