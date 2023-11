Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy: "Çatalhöyük, hem ülkemizin hem de dünyanın çok önemli arkeolojik değerlerinden biri"

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi Bakan Ersoy'un katılımıyla açıldı

KONYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'da Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi açılışına katıldı. Bakan Ersoy, Çatalhöyük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yerini alan hem ülkemizin hem de dünyanın çok önemli arkeolojik değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'ya geldi. Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Kalkınma Ajansı'nın yürüttüğü projeyle çalışmaları tamamlanan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezinin açılış törenine katıldı. Bakan Ersoy burada ilk olarak merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

"Çatalhöyük, tıpkı Göbeklitepe gibi uzun asırlar ötesinden devam edip gelen en geniş anlamıyla medeniyetin, temellerini anlamamızda anahtar bir yerleşim yeridir"

Açılışta konuşan Bakan Ersoy, Çatalhöyük'ün tarihi hakkında bilgiler vererek, "Çatalhöyük; UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yerini alan hem ülkemizin hem de dünyanın çok önemli arkeolojik değerlerinden biridir. Bu değer dünyaya, insanlığın yaklaşık 9 bin yıl önceki hayat tarzına dair çok kıymetli bilgiler sunmaktadır. Evlerin biçimlerinden içerdikleri yapı malzemelerine, duvar resimlerinden rölyeflere sayısız materyal binlerce yıl öncesine ışık tutmaktadır. Çatalhöyük vesilesiyle o dönem Anadolu'sunun madencilik tarihine, mülkiyet kavramına, zirai üretimi ile kentleşme olgusuna dair emsalsiz bilgilere sahip olduk, oluyoruz. Çatalhöyük, tıpkı Göbeklitepe gibi uzun asırlar ötesinden devam edip gelen en geniş anlamıyla medeniyetin, temellerini anlamamızda anahtar bir yerleşim yeridir. Çatalhöyük, ülkemizde kurumsal kazı sisteminin tesis edildiği sistematik bir kazı alanı oluşuyla da çok değerlidir. 1958 yılından itibaren belirli aralıklarla süren kazılar bize bu arkeolojik değeri kazandırdı" dedi.

"Bu eserin Konya'mızın turizm potansiyeline çok büyük katkıları olacağına inanıyorum"

Açılışı yapılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezinin çalışmalarının 28 bin 500 metrekarelik bir alanda 2 yıl kadar kesintisiz olarak devam ettiğini ifade eden Bakan Ersoy, "Bugün açılışını yaptığımız Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Çatalhöyük ören yerinde, III. Derece Arkeolojik SİT alanı içerisindedir. Koruma Amaçlı İmar Planında Özel Proje Alanı olarak belirlenmiş sahada, mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait arazide 28 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde yer almaktadır. 2021 yılında temeli atılan projenin çalışmaları 2 yıl kesintisiz devam etmiş ve bugün hepimizin göğsünü kabartan bu çok özel merkez ortaya çıkmıştır. Ziyaretçilerin etkin bir biçimde katılımını destekleyen bir deneyim sunan Tanıtım ve Karşılama Merkezi, 4 bin 500 metrekarelik sergi niteliği taşıyan kapalı alana sahiptir. Bu alanda ziyaretçilere; Çatalhöyük ve çevresi, kazı alanları, dönemin ev-yaşam ve-ölüm temaları hakkında temel bilgiler sunulmaktadır. Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi; çatısı hariç tamamen ahşaptan yapılmış özgün mimarisiyle de dikkat çekmektedir. Çalışma ofisleri ile hediyelik eşya satış alanı, çok amaçlı salon, seyir kulesi, kafeterya alanları ve 151 araç kapasiteli otopark alanına da sahiptir. Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi; benzerleri gibi hem bilgi veren hem estetik arayışları karşılayan hem de teknolojiyi en gelişmiş biçimiyle sunan bir çalışma mantığına sahiptir. Burası ziyaretçilerimizin tarihe, arkeolojiye yönelik meraklarının cevabını bulacağı, bu cevabı alırken de sosyal ihtiyaçlarının ihmal edilmeyeceği bir merkez, gelenin bir daha gelmek isteyeceği bir yer olmuştur. Bu güzide eserin Konya'mızın turizm potansiyeline çok büyük katkıları olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Güzel bir eser, hem estetik hem sanat hem tarihe ışık tutacak bir mekan"

Konya açısından merkezin önemli bir proje olduğunu belirten Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Güzel bir eser, hem estetik hem sanat hem tarihe ışık tutacak bir mekan. Bizler de dolaşırken gerçekten hem gururlandık hem tarihimize hem değerlerimize yönelik bu eseri görmekten memnuniyet duyduk. Çatalhöyük, zamana ışık tutan bir odaktayız. Şehrimiz her yönüyle esasen ilmin, irfanın odağı. Çokça alimin, arifin geldiği yer. Selçuklu öncesi çok eski çağlarda da insanlık tarihine ışık tutma, bu değerlerin ortaya çıkarılması, gelecek nesillere aktarılması Konya'nın en önemli vazifesi olduğunu dile getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Konya'mızı her alanda görkemli tarihine yakışır bir hale getirmek önceliğimiz oldu"

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin Konya'ya ve tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da "Anadolu'nun kültür ve medeniyet başkenti Konya'mız, Çatalhöyük'le başlayan tarih yolcuğunu yaklaşık 10 bin yıldır aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Beşiklik ettiği her bir medeniyetin kadim değerleriyle yükselen, 200 yıl boyunca Selçuklu'ya başkentlik yapan ve Mevlana Celaleddin-i Rumi, Şems-i Tebrizi, Nasreddin Hoca gibi alimlerin evi olan bir şehirde yaşıyoruz. Tüm bu değerlere aynı anda ve aynı yerde sahip olmak, her bir Konyalı için eminim ki büyük gurur kaynağıdır. Sahip olduğumuz bu eşsiz mirasa en iyi şekilde sahip çıkmak ve Darü'l-Mülk Konya'mızı her alanda görkemli tarihine yakışır bir hale getirmek, çalışmalarımız içerisinde hep önceliğimiz oldu. Eminim ki yapılacak yeni keşiflerle, 'ilklerin şehri Çatalhöyü' bizleri şaşırtmaya devam edecektir. Çatalhöyük'ün bu eşsiz mirasını en güzel şekilde tanıtabilmek ve yarınlara güvenle taşıyabilmek için; Türkiye'nin en büyük Tanıtım ve Karşılama Merkezlerinden birini inşa ettik. Bu büyük eserin temelini 2021 yılının Ağustos ayında birlikte atmıştık. Hamdolsun açılışını yapmak da yine bizlere nasip oldu. Her yönüyle eşsiz bir niteliğe sahip Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'mizin, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve protokol mensupları kurdeleyi birlikte keserek açılışı gerçekleştirdiler.