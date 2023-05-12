Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Afet Bölgesindeki Zarar Görmüş Tescilli Yapılara Destek Sağlanacağını Açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Afet koordinasyon toplantısına başkanlık ederek, afet bölgesi ilan edilen 17 il ve Sivas'ın Gürün ilçesinde zarar görmüş tescilli yapılar için yeni bir başvuru dönemi başlattıklarını belirtti. Bakan Ersoy, tescilli yapıların onarımı ve ihyası için gerekli desteğin bakanlıklarınca sağlanabileceğini açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün itibarıyla AFAD tarafından afet bölgesi ilan edilen 17 il ve Sivas'ın Gürün ilçesinde, zarar görmüş tescilli yapılar için yeni bir başvuru dönemini başlattıklarını belirtti. Bakan Ersoy, "Afet bölgesinde deprem nedeniyle zarar görmüş tescilli yapılara proje yardım taleplerinin hepsi bakanlığımızca değerlendirilecek ve tamamına yardım yapılması planlanacaktır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Afet koordinasyon toplantısına başkanlık ederek, son duruma ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Bakan Ersoy, Malatya'da geçici konutlarda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bugüne kadar 14 bin 700 konteyner bölgeye indirildi, 11 bin 700 konteynere yerleşim başladı, kalan kısım da birkaç güne tamamlanacak. Bireysel konteyner teslimlerine başladık. Şu ana kadar bin 124 bireysel konteyner teslimi yapıldı. Malatya'da bundan sonra ağırlıklı olarak bireysel konteyner taleplerini gerçekleştireceğiz. Kalıcı konutlarda da yoğun bir çalışmamız sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmalarında yıkık ve acil yıkılacak olan yapıların yüzde 99'unun enkaz kaldırma işlemi tamamlandı, yüzde 1'lik kısımda ise çevresinde hasar vereceği alanlar olduğu için belli izinleri bekliyoruz. İlk etapta enkaz kaldırma tamamlandı. Hasar tespitleri sonuçlandıktan sona bunu da hızlandıracağız" diye konuştu.

Bakan Ersoy, toplantının ardından konteyner kenti ziyaret ederek incelemelerde bulundu.