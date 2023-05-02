Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Edremit İlçe Halk Kütüphanesi ile Çiçekli Sürekli Eğitim Merkezi açılışını yaptı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Edremit İlçe Halk Kütüphanesi ile Çiçekli Mahallesi'nde 200 kişilik Çiçekli Sürekli Eğitim Merkezi açılışını yaptı. Edremit İlçe Halk Kütüphanesi açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, İl Kültür Turizm Müdürü Erol Uslu, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, AK Parti milletvekili adayları ve vatandaşlar katıldı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Edremit İlçe Halk Kütüphanesi ile Çiçekli Mahallesi'nde 200 kişilik Çiçekli Sürekli Eğitim Merkezi açılışını yaptı.

Edremit İlçe Halk Kütüphanesi açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, İl Kültür Turizm Müdürü Erol Uslu, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, AK Parti milletvekili adayları ve vatandaşlar katıldı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise eğitim merkezlerinde olmak üzere geçen sene başlatılan ve bu sene de sürdürülen YKS'ye giren öğrencilerin YKS ücretlerini yatırdıklarını, Edremit' te tüm 12'nci sınıflara geçen yıl 16 bin 300, bu yıl ise 13 bin 500 adet kaynak kitap dağıtarak gençlerin bu konudaki eksiklerini giderdiklerini söyledi.