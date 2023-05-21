Kültür şehri Safranbolu yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi hafta sonu binlerce yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Kültür şehri Safranbolu yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu

UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

KARABÜK - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi hafta sonu binlerce yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

"Kendini koruyan kent", "Osmanlı'nın parmak izi", "Korumanın başkenti" gibi unvanlarla anılan Safranbolu, hafta sonunda yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyreden turistler, rehberlerinden kent tarihi hakkında bilgi alarak bol bol fotoğraf çektirdiler.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran tarihi ilçeye gelen binlerce ziyaretçi Arnavut kaldırımlı sokakları dolaşarak, müze ve konakları gezmeyi de ihmal etmedi.

Denizli'den 40 kişilik bir ekiple Safranbolu'ya gelen Baro Başkanı Avukat Adnan Demirdöğer, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı konuşmada her 19 Mayıs haftasında ülkenin güzel yerlerini görebilmek amacıyla meslektaşlarıyla gezi etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Zonguldak ve Bartın gezilerinin ardından Safranbolu'nun üçüncü gezi duraklarının olduğunu ifade eden Demirdöğer, "Buraları hiç görmemiştik. Meslektaşlarımız çok mutlu oldular" dedi.

Demirdöğer, vatandaşların yurtdışı gezilerinden önce Türkiye'nin güzelliklerini görmeye yönelik etkinlikler düzenlemeleri gerektiğini söyledi.

Rehber eşliğinde Safranbolu tarihini öğrendiklerini aktaran Demirdöğer, "Gerçekten doğası itibariyle bizim Ege Bölgesine, Denizli'ye benziyor. Buraya gelince memleketimize gelmiş kadar olduk.

'Yabancı turistler hayran kaldı'

Yabancı turistler de Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesinde olmasından dolayı evlerde yapılabilecek en küçük değişikliklerin bile izin alınarak yapılmasından dolayı etkilendiklerini ve kültür şehirlerini korudukları için mutlu olduklarını kaydettiler.