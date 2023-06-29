Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde 75 yıldır devam eden kazılar

KAYSERİ'de 6 bin yıllık Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde, 1948 yılında başlayan kazılar 75 yıldır sürüyor. Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Kültepe, yaklaşık 3 kilometrelik alana sahip. Burada yapılan kazılar, 3 kilometrelik alanın yüzde 1 veya 2'si kadar. En az 5 bin yıl daha sürecek bir kazı periyoduna ihtiyacımız var" dedi.

Tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan Anadolu'nun ilk yazılı tabletlerinin bulunduğu Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri, kent merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve onu saran karumdan oluşan Kültepe Ören Yeri'nde, yönetim binaları, dini yapılar, ev ve dükkan ile atölye kalıntıları yer alıyor. 1948 yılından bu yana ören yerinde devam eden kazı, restorasyon ve envanter çalışmaları, Kültepe'yi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerin biri haline getiriyor. Bölgede bugüne kadar yapılan çalışmalarda yaklaşık 23 bin 500 yazılı tablet bulundu. Bu yıl, 75'inci yılına giren Kültepe'deki kazı çalışmalarının en az 5 bin yıl süreceği belirtiliyor.

"Kültepe yaklaşık 3 kilometrelik alana sahip. Kültepe'de yapılan kazılar, 3 kilometrelik alanın yüzde 1 veya 2'si kadar. Eğer Kültepe'yi tamamen kazmamız gerekiyorsa ki; gerekmiyor. Bundan sonraki nesillere de bırakmak gerekiyor. En az 5 bin yıl daha sürecek bir kazı periyoduna ihtiyacımız var. Tabii ki bizden sonra belki yüzlerce, binlerce bilim insanı daha burada çalışmalara devam edecek. Kültepe'nin önemi, hepinizin bildiği gibi esasen Anadolu tarihini başlatmasıdır. Bu anlamda sadece aslında Anadolu'nun değil, Mezopotamya'nın, Suriye'nin, Yakın Doğu'nun kaderini buradan okumamız mümkün. Kültepe, sadece Anadolu'yu aydınlatmıyor. Burası bütün eski çağ dünyasını aydınlatan bir yer. Özellikle şimdiye kadar yapılan kazılarda 23 bin 500 civarında tablet bulundu. Eğer kazılar tamamen yapılmış olsa birkaç 100 bin tableti görebiliriz. Eğer tüm tabletler bulunursa bütün eski çağ dünyasını Kültepe'den öğrenmemiz mümkün olacak."