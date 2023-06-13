Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'nden çıkarılan 25 bin tarihi eser, yapımı devam eden oyma müzede sergilenecek

KAYSERİ'de, 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'nden çıkarılan yaklaşık 25 bin tarihi eser, yapımı devam eden oyma müzede sergilenecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, "Kültepe Kaniş Karum'da 1948 yılından beri kazı devam ediyor. Yaklaşık 25 bin adet buluntu ortaya çıkartıldı. Bu buluntular Türkiye'nin farklı depolarında ya da müzelerinde sergileniyor. Biz buradaki çıkan eserleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz vasıtasıyla Kayseri'ye kazandırmak, burayı sadece Kültepe'den çıkan eserlerin sergilendiği bir müze olarak kullanmak istiyoruz" dedi.

Kayseri-Sivas kara yolundaki Melikgazi ilçesine bağlı Bağpınar Mahallesi'nin girişinde, 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'nden çıkarılan yaklaşık 25 bin tarihi eserin sergilenmesi için kayadan oyma müzenin yapım çalışmaları 6 ay önce başladı. Bu kapsamda ekiplerin çalışması devam ediyor. Oyma müze tamamlandıktan sonra Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'nden çıkarılan eserler burada sergilenecek.

Müzenin, kentin turizmine katkı sağlayacağını belirten Senem, "Burası iki etaplı bir çalışma. İlk etabı kaba inşaatı. Biz kaba inşaatının son aşamalarındayız. Müzenin inşasının yaklaşık yüzde 95'i bitti. Bir ay içinde kaba inşaatı bitiririz, diye düşünüyoruz. Bunun dışında ince inşaatı ve teşhir, tanzim işleri var. Onu da 1 yıl içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Kayseri sadece Kültepe'den ibaret değil. Birçok tarihi yapısı var. Birçok kültür eserleri var. Kayseri'de turizme yönelik kültür rotaları belirleniyor. Burası da o rotalara hizmet edecek duraklardan biri. Müzeyi yaptığımız yer aslında çok önemli bir lokasyon. Burası, Kayseri-Sivas yolu üzerinde yer alıyor. Ayrıca Koramaz Vadisi'nin de hemen bitiminde yer alan Bağpınar Mahallesi'nin de tam ucundayız. Ulaşımı çok rahat ve otopark problemimiz yok."