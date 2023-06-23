Kültepe'de hedef 4,5 asırlık yapıyı bulmak

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Asurlu tüccarlardan 500 yıl öncesine ait bir yapıyı ortaya çıkarmayı hedefliyoruz"

KAYSERİ Kültepe Kazı Başkanı Fikri Kulakoğlu, 2023 yılında bölgenin 2 önemli noktasında çalışmalara başlayacaklarını belirterek, "Asurlu tüccarlardan 500 yıl öncesine ait bir yapıyı ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Bu yıl kazı çalışmalarında büyük hedeflerinin 2'ye ayrıldığını ve geçen yıla göre daha bereketli geçeceğini söyleyen Kültepe Kazı Başkanı Fikri Kulakoğlu, "Aslında normalde bizim çoktan kazıya başlamış olmamız gerekiyordu fakat malum Mayıs ayından itibaren etkili olan yoğun yağışlar bizim işlerimizi de sekteye uğrattı. Herhalde bu haftada böyle gidecek ve araya da bayram giriyor. Bayramdan sonra bizim kazı ekibimiz de bir araya gelecek ve 2023 yılı kazılarına başlayacağız. Biz genelde aslında kısa sezon çalışmıyoruz. Yani 12 aylık kazıyız, bunun tamamında çalışmamız tabi ki mümkün değil ama biz her durumda zaten 5-6 ay kazı yapan bir ekibiz. Herhalde bu sene yaptığımız çalışmalar da Aralık ayına kadar devam eder. Bu arada, yaklaşık olarak 5 aylık süre içerisinde de bizim 2023 yılındaki en büyük hedefimiz 2'ye ayrılabilir. Bunlardan bir tanesi Karum alanında yeni bir bölgede çalışıyoruz. Orada bir tüccar evini kazmaya çalışıyoruz ve onu bu sene tamamlayacağız. Geçen sene başladık ama henüz üstteki kaba toprağı attık. Şimdi aşağıya inme zamanı, odaların içine inme zamanı. Dolayısıyla da bu senenin geçen seneden çok daha bereketli olacağını düşünüyorum" dedi.

"Çalıştığımız yapı günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine ait"

Kulakoğlu, çalışma noktalarından birinde 4 bin 500 yıl öncesine ait bir yapıyı ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Diğer taraftan da Kaniş dediğimiz bölgede yine Asurlu tüccarların gelişinden 500 yıl önceye dayanan çok büyük bir binamız var. O binada kazı çalışmalarına devam edeceğiz ve o kazı çalışmaları sırasında da tahmin ediyorum ki oradaki büyük yapının planını biraz daha genişletmeyi hedefliyoruz. Bu yapıyı bu sene açığa çıkarabilir miyiz bilemiyorum ama çıkarabilirsek herhalde Türkiye'deki en büyük yapı olacak. Bu dediğim yapı, Asurlu tüccarlardan 500 yıl önce ait. Dolayısıyla da günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine ait bir yapı olacak. Diğer taraftan da başka alanlarda da özel noktalarda inceleme kazılarına devam edeceğiz. 2 sene önce tepede yine yaptığımız çalışmalarda bir özel context içinde yabani hayvan kemikleri bulmuştuk. Özellikle de aslan, ayı, geyik, domuz, dağ koyunu, dağ keçisi gibi büyük hayvanların kemiklerine rastlamıştık. Onun çıktığı yerlerde bulunan alanlarda çalışmalara devam edeceğiz. Alanı genişletmeye çalışacağız. Yapının karakterini öğrenmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Niyetlerinin Kültepe tarihini ne kadar eskiye götürecekleri olduğunu söyleyen Kulakoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bütün bunlar aslında kafamızdaki sorunu çözmeye yardımcı olacak hususlar. Bizim niyetimiz Kültepe'nin tarihini ne kadar eskiye götüreceğimiz. Ne zamandan itibaren Kültepe'de çalışmaların, yaşamın başladığını tespit etmek olacak. Biz geçen sene de yaptığımız çalışmalarda günümüzden önce yaklaşık 5 bin 500 - 6 bin denk gelen tabakalarda, yapılarda çalıştık. Bunların karakterini anlamaya çalışıyoruz. Eğer yine bu sene bu çalışmaları sürdürebilirsek muhakkak bu bilgilere kısmen de olsa ulaşabileceğiz. Kazı çalışmaları ince iş, iğneyle kuyu kazar gibi çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla da bu çalışmalar uzun sürüyor ve bu uzun çalışmaları da yapmak için ciddi anlamda bir maddi kaynağa ihtiyacımız var. Sağ olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı her konuda olduğu gibi destek veriyor. Aynı şekilde yerelden de başta valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere bize hemen hemen bütün olanakları seferber ediyorlar. Kendilerine müteşekkiriz. Sadece kendi adıma değil, bilim heyeti adına, Türkiye Arkeolojisi adına gerçekten yapılan iş çok büyük ve bu anlamda da herhalde Türkiye'deki en geniş desteği alan kazı ekiplerinden bir tanesiyiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz."