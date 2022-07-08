Kula'daki Tabduk Emre Külliyesi Hamamı, restore ediliyor

Manisa'nın Kula ilçesindeki 475 yıllık Tabduk Emre Külliyesi Hamamı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Valiliği iş birliğiyle yürütülen hamam ve çeşme restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Germiyanoğlu Beyliği'ne başkentlik yapan Kula'nın önemli tarihi eserleri barındırdığını aktaran Tosun, şöyle dedi:

"Bir tarihimiz daha gün yüzüne çıkıyor. Manisa Valiliğimiz ile Emre Hamamı'nın restorasyon çalışması hızla devam ediyor. Çalışmalarda sona geldiğimiz Emre Hamımı 16. yüzyılda Eski (Carullah Bin Süleyman) Camisi'yle birlikte yapılan bir hamam. Yıllardır burası atıl bir vaziyetteydi. Aslına uygun olarak restorasyonu tamamlandıktan sonra hizmet vermeye başlayacak. Kula'da son dönemde restorasyon çalışmalarına önem verdik. Bu çalışmalar kapsamında konaklar, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, tarihi binaların turizme kazandırılmasını hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Germiyanoğlu Beyliği döneminde 1547'de inşa edilen hamam için ihale sürecinin ardından geçen ay restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmaların 2 ay içinde tamamlanması planlanıyor.