Kula'da çocuklar "Karagöz-Hacivat" gösterisiyle eğlendi - Haberler

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Kula'da çocuklar "Karagöz-Hacivat" gösterisiyle eğlendi

AA - Kamil Altıparmak - Kültür Sanat
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Kula'da çocuklar 'Karagöz-Hacivat' gösterisiyle eğlendi

Manisa'nın Kula ilçesinde çocuklar için Karagöz-Hacivat gösterisi etkinliği düzenlendi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde çocuklar için Karagöz-Hacivat gösterisi etkinliği düzenlendi.

Kula Belediyesi ve Özel Yeni Deniz Rehabilitasyon Merkezi iş birliğiyle Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteriyi 600 kadar davetli izledi.

Karagöz sanatçısı Hüseyin Aytuğ Çelik tarafından sunulan gösteriyi, çocuklar ilgiyle takip etti.

Karagöz'ün geleneksel Türk Tiyatrosu'nun önemli bir parçası olduğunu belirten Çelik, "500 yıllık yazılı geçmişi olan bu köklü tiyatro oyununa hepimizin sahip çıkması gerekiyor." diye konuştu.???????

AA / Kamil Altıparmak - Kültür Sanat

Rehabilitasyon Merkezi, Kula Belediyesi, Karagöz, Manisa, Kültür Sanat, Haberler

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