Kuikpara, İstanbul Dijital Sanat Festivali'ne Ana Sponsor Oldu

Kuikpara, İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde genç yeteneklere yönelik para ödüllü Avatar Tasarım Yarışması'nın ana sponsoru oldu. Yarışmanın birincilik ödülü 7 bin 500 TL, ikincilik ödülü 5 bin TL ve üçüncülük ödülü ise 3 bin TL. Festival, çocuk ve gençlik atölyelerine, panellere, görsel ve işitsel performanslara ev sahipliği yapacak.

Dijiital cüzdan uygulamalarından olan kuikpara, bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali'ne (IDAF) gençler için düzenlenen atölyelerin ana sponsoru olarak destek veriyor. Uygulama, festival kapsamında genç yeteneklere yönelik para ödüllü Avatar Tasarım Yarışması başlattı. Yarışmanın birincilik ödülü 7 bin 500 TL, ikincilik ödülü 5 bin TL ve üçüncülük ödülü ise 3 bin TL. Kazananlar festivalin son gününde ilan edilecek ve kazanan avatar tasarımları kuikpara tarafından NFT olarak tescil edilecek.

Dijital sanat festivali IDAF, 2 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayacak ve dijital sanatlar alanında yurt içinden ve yurt dışından önemli isimleri bir kez daha sanatseverlerle buluşturacak. IDAF, 5 Haziran'a kadar; çocuk ve gençlik atölyelerine, panellere, görsel ve işitsel performanslara ev sahipliği yapacak.

Gençlik atölyelerin arasında 'Akıllı Telefon ve Tabletlerle Dijital Maske / AR', 'Midjourney', 'AR Atölyesi' ve 'Elektronik Atık İnceleme ve Sökme Atölyesi' bulunuyor. Katılımcılar, bu atölyelere kuikpara.com.tr/etkinlikler sayfası üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş Genel Müdürü İzzet Metcan konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"kuikpara olarak gençleri desteklemeye ve onların yaratıcılıklarını teşvik etmeye büyük önem veriyoruz. Bu festival ve tasarım yarışması, genç yeteneklere kendi potansiyellerini keşfetme ve dijital dünyadaki fırsatları değerlendirme konusunda ilham verme fırsatı sunuyor."

Festivalde ayrıca mobil cüzdan ve para transferi çözümleri konusunda gençler bilgilendirilecek ve bu alandaki fırsatları tanıtılacak.