Kudüs'te binlerce Hristiyan, Palmiye Pazarı Bayramı'nı kutladı

Filistin'den ve dünyanın birçok bölgesinden gelen binlerce Hristiyan, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Palmiye Pazarı Bayramı olarak bilinen Hz. İsa'nın Kudüs'e girişini törenle kutladı.

Filistin'den ve dünyanın birçok bölgesinden gelen binlerce Hristiyan, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Palmiye Pazarı Bayramı olarak bilinen Hz. İsa'nın Kudüs'e girişini törenle kutladı.

Kudüs'teki Latin Patrikliği Kilisesi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinden gelen binlerce Hristiyan, Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı.

Ayinden sonra bayramın geleneksel yürüyüşü yapıldı. Azize Hanne Kilisesi'ne kadar süren yürüyüş, Zeytin Dağı bölgesi yakınındaki Beyt Faci ziyaretgahından başladı.

Patrik Pierbattista Pizzaballa, törenin sonunda yaptığı konuşmada, "Kudüs'te kiliseler ve Hristiyan sembolleri son zamanlarda şiddet eylemlerine maruz kaldı. Ancak kutsal kent her daim olduğu gibi tüm halkların ibadet evi olmayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.

"Palmiye Pazarı Bayramı", "Dallar Bayramı" ya da "Hz. İsa'nın Kudüs'e Giriş Bayramı" olarak adlandırılan bayram, Paskalya öncesi son pazar gününe denk geliyor. Bayramda, dört kanonik İncil'in her birinde bahsi geçen, Hz. İsa'nın Kudüs'e zaferle girişi törenlerle kutlanıyor.