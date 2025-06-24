Kudüs Köşesi: Öğrencilerin Dayanışma Projesi

Öğrenciler 1 santimetrelik taşlardan ' Kudüs Köşesi' yaptı

ANKARA - Ankara Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 1 santimetrelik taşlardan ' Kudüs Köşesi' yaptı.

Ankara Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Hacer Öztürk'ün önderliğinde 1 santimetrelik taşları duvara yapıştırarak 8 metrekarelik alana ' Kudüs Köşesi' yaptı. Bu köşeyi yaparken 'Herkes bir taş koysa Mescid-i Aksa kurtulur' mesajını vermek isteyen öğrenciler ve öğretmenler duvarın yapımında beraber çalıştı.

"Herkes bir taş koysa Mescid-i Aksa kurtulur"

Gazze'ye yapılan saldırıların ardından kalıcı bir Kudüs köşesi yapmak istediklerini aktaran Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hacer Öztürk, nasıl yapacaklarını düşünürken gezici Kudüs tırında Mescid-i Aksa'nın mozaik taşlarından resmedildiğini görerek ilham aldığını ifade etti. Öztürk, "Bunu okulumuzda yapalım diye düşündük. Daha küçük başlamıştık ama sonra bütün duvarı kapsayan bir şey olmasını istedik. Şu anda 8 metrekarelik bir alanı 1 santimetreden oluşan taşlarla tamamladık. Aslında mesajımız şu; herkes bir taş koysa Mescid-i Aksa kurtulur. Bu duvarda her hocadan ve öğrenciden bir taş var. 80 bin taş var" diye konuştu.

"Gazze için çok basit de olsa bir şeyler yapmamız lazım"

Müslümanın aciz olamayacağını vurgulayan Öztürk, "Gazze için çok basit de olsa bir şeyler yapmamız lazım. Bunu yaptığımızda da sonuç mükemmel oluyor. Aslında bütün söylemek istediğimiz bu" dedi.

"Filistinli kardeşlerimi düşünerek yaptığım için kendimle gurur duydum"

Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Esma Gülyiğit ise "Böyle zor zamanlarda elimizden duadan başka bir şey gelmiyor. Bu yüzden onlara yanındayız mesajı vermek için çalışmayı yaptık. Yaparken çok zorlanmadım ama Filistinli kardeşlerimi düşünerek yaptığım için kendimle gurur duydum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle sadece bu köşeyi değil hayır panayırı, tiyatro gösterileri ve farkındalık etkinlikleri de yapıyor.