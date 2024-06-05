KTÜ Fark Et, Fark Yarat Topluluğu Sağlıkçılarından Çevre Temizliği

Trabzon'da "KTÜ Fark Et, Fark Yarat" topluluğu adı altında bir araya gelen sağlıkçılar, yaklaşık 2 yıldır sahillerde çevre temizliği için geri dönüştürülebilir atık topluyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde, doktorundan yardımcı personeline, hemşiresinden teknisyenine kadar farklı alanlardan sağlık çalışanları, doğayı korumak ve yaşamı güzelleştirmek için harekete geçti.

Gönüllü olarak "KTÜ Fark Et, Fark Yarat" topluluğu adı altında bir araya gelen sağlıkçılar, işten arta kalan zamanlarda çevredeki plastik, cam ve kağıt atıkları temizleyerek geri dönüşüme kazandırıyor.

Sahillerden onlarca ton çöp toplayıp atık ayrışımı yapan sağlıkçılar, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve okulların katılımıyla zaman zaman çevre temizliği bilinçlendirme etkinliklerinde de bulunuyor.

Hayata geçirdikleri "Temiz Bir Dünya İçin Kapak Toplama" projesi kapsamında da topladıkları milyonlarca kapağı geri dönüşüm firmasına teslim eden sağlıkçılar, toplanan kapaklar ile ihtiyaç sahipleri için tekerlekli sandalye alımı planlıyor.

"Düzeltebileceğimiz kadar düzeltebilmeye gayret gösteriyoruz"

Yaklaşık 2 yıldır doğaya nefes olmaya çalışan sağlıkçılardan biyolog Erdal Danacı, AA muhabirine, ekip arkadaşlarıyla tespit ettikleri sorunları çözebilme fikriyle yola çıktıklarını söyledi.

Danacı, "Topluluk olarak gördüğümüz her türlü soruna müdahil olup düzeltebileceğimiz kadar düzeltebilmeye gayret gösteriyoruz. Bunlardan biri de çevre sorunumuzdu. 'Kirliliği düzeltebiliriz.' dedik." ifadesini kullandı.

KTÜ Rektörlüğünün onayıyla Büyükşehir Belediyesiyle bir protokole imza attıklarını belirten Danacı, "Ayasofya sahil alanında sürekli temizlik çalışmaları yürütüyoruz. İki yıldır yürüttüğümüz çalışmalar sonrasında artık orada atık yükünün oldukça azaldığını gözlemliyoruz." diye konuştu.

Danacı, KTÜ Sahil Tesisleri'nin bulunduğu alanda da denizden gelen atıkları temizleyerek, ayrıştırma işlemi yaptıklarını anlatarak, "Bu küçük küçük adımlar zamana yayıldığında büyük değişimlere yol açıyor ve ortamın temizlendiğini görüyoruz. Bu süreçte hepsini bir anda değiştiremeyeceğimizi gözlemledik. Gücümüz yettiğince ne kadarını düzeltebilirsek o kadar düzeltmeye çalışıyoruz." dedi.

"Doğaya, insanlığa faydalı olmak benim en büyük amaçlarımdan"

Ameliyathane hemşiresi Tuğba Gül Yener de yapılan projelerin dikkatini çekmesi üzerine "KTÜ Fark Et, Fark Yarat" topluluğuna katıldığını söyledi.

Doğaya, insanlığa faydalı olmanın en büyük amaçlarından biri olduğunu vurgulayan Yener, şunları kaydetti:

"Dünyayı korumak bizim elimizde. Lütfen yerlere çöp atmayın. Atık Yönetme Projesi'ne, Sıfır Atık Projesi'ne destek olun. Geri dönüşüm projelerini destekleyin. Bu plastikleri mesela gelişigüzel şekilde denizlere ya da bulunduğumuz ortamlara bırakmak yerine olması gereken yerlere atarsak gelecek nesiller de daha güzel bir dünyada yaşamış olurlar."

"İlk başta çok küçük bir kitleydik, şimdi günden güne büyüyoruz"

Hemşire Tuğba Güler de grup olarak Beşirli ve Faroz sahilinde hafta sonları sabah yürüyüşlerinin ardından çöp toplama etkinliği yaptıklarını anlattı.

Onun dışında da kapak toplayıp elde edilen gelirle ihtiyaç duyanlara hem kitap hem de tekerlekli sandalye desteğinde bulunduklarını ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"İlk başta çok küçük bir kitleydik, şimdi günden güne büyüyoruz, büyümekteyiz. Kendi çevrem bile artık bana soruyor, 'Bu nedir, ne değildir.' Bu şekilde mesela herkes kapak toplamaya başladı. Çoğu kişinin artık aklına geliyor. Bir su içerken bile 'Bunun kapağını atmayayım, bu geri dönüşür. Doğamıza, çevremize yarar' diyor. Bu da bizi mutlu ediyor."