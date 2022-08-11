KTSO 'Zamanda Yolculuk Rotaları' projesini başlatacak

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) 2022 Yılı Turizme Yönelik Destek Programı'na başvurusunu yaptığı "Antik Dönemden Cumhuriyete: Zamanda Yolculuk Rotaları" projesi destek almaya hak kazandı.

KTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, proje ortaklarının Karabük Üniversitesi ve Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği olduğu belirtildi.

Projeyle Karabük'ün zengin tarihini gösteren önemli destinasyonları Zonguldak ve Bartın'daki destinasyonlarla kronolojik bir düzende birbirine bağlanmasının amaçladığı aktarılan açıklamada, "Eskipazar Hadrianapolis'ten Soğanlı Vadisi'ne ve Ovacık Kaya Mezarlarına, Safranbolu'daki Osmanlı izlerinden Karabük merkezindeki erken cumhuriyet yapılarını barındıran Yenişehir'e uzanacak ana rota tren, otobüs ve araçla ulaşılabilir diğer destinasyonlara uzanacak." ifadelerine yer verildi.

Eflani ve Yenice'deki jeolojik, arkeolojik ve doğal öneme sahip noktaların da kısa yan rotalarla ana rotaya dahil alternatifler oluşturacağı vurgulanan açıklamada, turistlerin farklı yan rotaları deneyimleyebileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, "Bacasız sanayi turizmi bizim için hayati önem taşıyan ihracatın hizmet kısmında en değerli konumda. Haliyle BAKKA'nın destekleyeceğini duyurduğu tematik rotalar için kolları sıvadık ve ortaya etkileyici bir proje çıktı. Dünyanın izlediği arkeolojik çalışmalarıyla Eskipazar'dan başlayacak rota gözbebeğimiz Safranbolu'ya ve can damarımız ağır sanayinin mirası olan endüstriyel mimari yapılarımıza uzanacak ve diğer iki komşu ilimizle birleşecek. Tüm ilçelerimizin kronolojiye uygun, tarihimizdeki bağlamını vurgulayan ziyaret edilebilir noktalarının rotalandırılmasını sağlayacağız. Bu çalışmanın uzun vadeli sonucu olarak hizmet sektörü istihdamında ve girişimcilikte artış, ekonomik yeni bir girdi bekliyoruz ve Karabük'ü ülkeye ve dünyaya yeni bir pencereden daha da kuvvetli tanıtma şansı bulacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.