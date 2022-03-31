Kozak Yaylası'nın lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor - Haberler

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Kozak Yaylası'nın lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

AA - Metin Aydemir - Kültür Sanat
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Kozak Yaylası'nın lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası'na özgü yöresel lezzetleri üreten kadın girişimci, ülke genelinden gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

BERGAMA, İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası'na özgü yöresel lezzetleri üreten kadın girişimci, ülke genelinden gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Fıstık çamlarıyla ünlü Kozak Yaylası'nda yaşayan 57 yaşındaki Meral Yıldırım, emekli olan eşinin de yardımıyla evlerinin depo bölümünü atölyeye dönüştürdü.

Atölyesinde komşusu iki kadına da iş imkanı sağlayan Yıldırım, yöreye özgü Kozak mantısı, kozalak pekmezi, erişte, tarhana ve el açmaları gibi lezzetleri müşterileriyle buluşturmaya başladı.

Yöresel ürünleri kargoyla Türkiye'nin birçok iline gönderen Yıldırım, AA muhabirine bir hayal olarak başladığı işinde kazanç odaklı düşünmediğini, bölgenin yemek kültürünü tanıtmaya çabaladığını anlattı.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Çok şükür Türkiye'nin her yerine ürünlerimi gönderiyorum. Doğadan topladığımız güvem erikleri, dağ çileklerimiz var kurutup onları gönderebiliyoruz. Şu an stoklarımızda birkaç tane güvem kaldı. Burada ailemle ve komşularla birlikte 4-5 kişi çalışıyoruz. Çalışan arkadaşlarım da çok mükemmel hanımlar. Çalışma arkadaşları çok önemli. Ben kazanmasam dahi onlar kazandığı için çok seviniyorum. Ben bugün kazanmasam yarın kazanırım. Fakat onlar her gün kazansınlar. Onlar için çok seviniyorum."

AA / Metin Aydemir - Kültür Sanat

Kozak Yaylası, Türkiye, Bergama, İzmir, Kültür Sanat, Haberler

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