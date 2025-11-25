Haberler

Köy Yaşamı ve Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Sergi Açıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 73 yaşındaki Hakime Pala Gürel'in. çocukluğunun masallarını yansıtan 55 resimden oluşan sergisi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde açıldı. Sergi, toplumda kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Söğütlü köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 73 yaşındaki Hakime Pala Gürel'in, çocukluğunda büyüklerinden dinlediği hikaye ve masallar ile köy yaşamını ve gözlemlerini yansıttığı resimlerinden oluşan sergi açıldı.

Gürel'in çizdiği 55 resimden oluşan sergi, Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün desteğiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Çanakkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Söğütlü köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Hakime Pala Gürel, AA muhabirine, sergi hayalini gerçeğe dönüştüren Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kadına yönelik şiddete karşı olduğunu dile getiren Gürel, "Kadınlar ayaklarının üstünde dimdik durarak, hayallerini gerçekleştirsin. Mücadeleleri karşılığını buluyor." diye konuştu.

Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Hakime Pala Gürel'in resim sergisini düzenlediklerini söyledi.

Öte yandan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın eşi Neşe Toraman'ın da katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Kültür Sanat
