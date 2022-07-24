Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı yapıldı

AA - Eren Beksaç - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı yapıldı

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 71'nci Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışları gerçekleştirildi.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 71'nci Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışları gerçekleştirildi.

Bridge Divers atlayış kulübü tarafından, Yakova Belediyesi iş birliğinde düzenlenen yarış yüzlerce seyirciye görsel şölen yaşattı.

18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında yirmiden fazla Kosovalı sporcu 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına daldı.

Baş üstü kategorisinde Shkelzen Goqi birinci olurken Nasib Krasniqi ikinciliği, Bledar Morina üçüncülüğü elde etti.

Şivan Köprüsü'nden atlama geleneği, 1954'ten Kosova Savaşı'nın yaşandığı 1999'a kadar kesintisiz devam ederken, birkaç yıllık aranın ardından 2014'te tekrardan düzenlenmeye başlandı.

Etkinliğin yeniden uluslararası düzeye çıkarılarak ülke turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

AA / Eren Beksaç - Kültür Sanat

Kosova Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title