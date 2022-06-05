Kosova'da şambrel ile rafting yarışması düzenlendi - Haberler

Kosova'da şambrel ile rafting yarışması düzenlendi Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde sporcular, şambrel ile rafting heyecanı yaşadı. Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde sporcular, şambrel ile rafting heyecanı yaşadı. Bu yıl 18'incisi düzenlenen Bunarfest festivali kapsamında Prizren'in Akdere nehrinde düzenlenen etkinlikte 50'ye yakın sporcu, kamyon ve traktör şambrellerini kullanarak kıyasıya yarıştı. Nehir yatağındaki kirliliğe dikkati çekmeyi amaçlayan bu sıra dışı yarış, Akdere nehrinin kaynağının bulunduğu Şar Dağları eteklerinde başlarken, Şadırvan Meydanı'ndaki tarihi Taş Köprü'de kurulan bitiş çizgisinde tamamlandı. Kosova ve bölge ülkelerinden gelen yarışmacılar, Akdere nehrinin soğuk sularında heyecan dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 1 saat süren yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde başarılı sporculara madalyaları takdim edildi. Festival kapsamında rafting yarışının yanı sıra konserler ve Akdere nehrinin yatağında temizlik etkinlikleri de düzenlendi. AA / Eren Beksaç - Kültür Sanat Prizren Kosova Kültür Sanat Haberler

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