Kosova'da DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali Başlıyor

Kosova'nın Prizren şehrinde düzenlenecek olan DokuFest belgesel ve kısa film festivali, 8 kategoride 104 filmi sinemaseverlerle buluşturacak. Festival kapsamında dünya prömiyerleri yapılacak ve birçok ülkeden binlerce sinemaseverin katılımı bekleniyor.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bu yıl 22'incisi düzenlenecek "DokuFest" belgesel ve kısa film festivali kapsamında 8 kategoride 104 film gösterilecek.

DokuFest tarafından yapılan basın açıklamasında, 4-12 Ağustos'ta düzenlenecek festival kapsamında, sinemaseverlerin 111 ülkeden gönderilen 3481 film arasından seçilmiş 104 kısa film ve belgeselleri izleme imkanı bulacağı kaydedildi.

Birçok filmin Avrupa ve dünya prömiyerlerini yapacağının vurgulandığı açıklamada, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da DokuFest'in bu dünyadaki yerimiz, başkalarına ve kendimize karşı aldığımız veya almadığımız sorumlulukların yanı sıra teknolojiyle sürekli büyüyen ilişkimiz gibi pek çok şeyi sorgulayacak sıra dışı bir film programıyla tüm hızıyla geri döndüğünü görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

DokuFest kapsamında Türkiye'den yönetmen Burak Çevik'in yeni filmi "Unutma Biçimleri", Fırat Yücel'in yönettiği "8 Mart 2020: Bir Günce", Ramazan Kılıç'ın yönettiği "Tarihte Yaşanmamış Olaylar" filmleri gösterilecek.

Kısa film ve belgesel alanlarında, Balkanların en büyük etkinlikleri arasında gösterilen festival kapsamında, Prizren'e dünyanın dört bir yanından binlerce sinemaseverin gelmesi bekleniyor.

DokuFest, düzenlenmeye başlandığı yıllarda Prizren şehrinde sinema salonu bulunmaması nedeniyle şehrin tarihi merkezinde, nehir üzeri, şehir kalesi gibi alanlarında oluşturulan "sıra dışı" sinemalarda yapılmasıyla ün kazanmıştı.