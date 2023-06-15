Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi Gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması'nın ödül töreni ve resim sergisi Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Törende birinci olan öğrenciye 100, ikinciye 75, üçüncüye 50 kitap hediye edildi. Ayrıca okullara da kitap hediyesi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de destekleriyle düzenlenen "Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması Ödül Töreni ve Resim Sergisi", Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Korsan kitaba dair video gösterimiyle başlayan törenin açılış konuşmalarını Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) Başkanı Mehmet Burhan Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz yaptı.

Konuşmaların ardından resim yarışmasında birinci olan Tuğba Bütün'e 100, ikinci olan Talha Mil'e 75, üçüncü olan Esin Akarsu'ya ise 50 kitap hediye edildi.

Mansiyon ödülü kazanan Melike Zeynep Aksu ve Ece Mengili'ye de 25 kitap ödülü verildi.

Ayrıca ilk üçe giren öğrencilerin okullarına 1000'er kitap, mansiyon ödülü kazanan öğrencilerin okullarına ise 500'er kitap hediye edildi.

Ödül töreninin ardından yarışmada en beğenilen resimlerin sergisi de açıldı.