Koreli Sanatçılar Antalya'da Depremzedeler İçin Sahne Aldı

Koreli sanatçılar Antalya'da depremzedeler için sahne aldı

Konserin geliri Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak

ANTALYA - Kore Kültür Merkezi ve Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle ortaklaşa düzenlediği K-POP Festival'i yoğun ilgiye sahne oldu.

K-Pop müziğin en sevilen sanatçılarını bir araya getiren K-Müzik Festivali Ebedi Dost, Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Kore Kültür Merkezi ve Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle ortaklaşa düzenlediği K-POP Festival'i katılımcılara müzik, dans ve Kore kültürü ile renkli anlar yaşattı. K-Müzik Festivali Ebedi Dost'un gelirleri, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. Festivalin gelirleri depremzedelere bağışlanırken; iki dost ülke arasındaki dayanışma ve yardımlaşma ruhu da pekiştirilmesi hedefleniyor.

Festival çerçevesinde Güney Koreli erkek grubu BtoB, yetenekli dansçılar ve vokallerden oluşan Just B, Koreli şarkıcı ve söz yazarı Adya, Güney Koreli dans grubu SDG Crew ve Koreli şarkıcı ve söz yazarı Kim Sungwon Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Etkinliğin başlangıcında, seyirciler K-Turizm, K-Yemek ve K-Oyun gibi farklı K-Kültür unsurlarını keşfetme fırsatı buldu. Katılımcılar bunun yanında K-Yemek bölümünde ise Kore mutfağının lezzetlerini tamam imkanı buldu.

"Geliri depremden etkilenen bölgelere bağışlamaya karar verdik"

Kore Kültür Merkezi Genel Müdürü Kee Houng Park: "Bu yıl kardeş ülkemiz Türkiye'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Kore savaşı ateşkesinin 70. yıl dönümü olan yıldır. İki ülkenin yaklaşan yüzüncü yılını kutlamak amacıyla 'Kore ve Türkiye ebedi dosttur' temasıyla düzenlenen etkinlikte, k kültürü deneyimlerinden k-pop cover dans yarışmasına ve k-müzik konserine kadar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlamak ve Kore kültürünün cazibesini paylaşmak için çeşitli etkinlikler hazırladık. 1950 yılında Kore savaşı sırasında savaşan bir Türk askeri savaşta yetim kalmış olarak görünen Koreli bir kızın saçlarını okşayıp onunla ilgilendiği görüntüsü ve 2023 yılında Türkiye'deki büyük deprem sırasında kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren Kore acil kurtarma ekibi çalışanının kurtardığı Türk bir kıza su içirdiği görüntüsünün işlendiği illüstrasyon çalışması bizi duygulandırdı. Türkiye ve Güney Kore ihtiyaç anında birbirlerine yardım eden 'gerçek dostlar' olduğundan, bu etkinlikten elde edilen tüm geliri depremden etkilenen bölgelere bağışlamaya karar verdik ve bu küçük adımların iki ülke arasında uzun yıllara dayanan dostluk ve iş birliğini daha da derinleştireceğini umuyoruz" dedi.