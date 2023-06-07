Kore Kültür Merkezi, Türkiye'de Kore kültürünü yaygınlaştırmak için yemek yarışması düzenliyor

Kore Kültür Merkezi, Türkiye'de Kore kültürünü tanıtmak için Kore Yemeği Yarışması düzenliyor. Yarışmada fermantasyon yöntemi ana tema olacak ve 12 yarışmacı en lezzetli yemeği yapmak için yarışacak. David Gündüz, yarışmanın sunuculuğunu yapacak.

Kore Kültür Merkezi, düzenleyeceği Kore Yemeği Yarışması ile Türkiye'de Kore kültürünün yaygınlaşmasını hedefliyor.

Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, dostluk bağlarının uzun yıllar öncesine dayandığı Kore ve Türkiye, kardeş ülke olarak, her geçen yıl kültürel, diplomatik ve sosyal bağlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Türkiye'de geniş kesimlere Kore kültürünü tanıtan Kore Kültür Merkezi, düzenlediği etkinliklerle iki dost ülke arasındaki ilişkileri pekiştirerek Kore kültürünün Türkiye'de daha yakından tanınmasını da sağlıyor.

Kore Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Kore Yemeği Yarışması, bu yıl da tüm Kore yemeği severleri bu heyecana davet ediyor.

Köklü geçmişi ve zengin içerikleriyle Kore mutfağı son yıllarda popüler mutfaklar arasında gösteriliyor. Kore kültürünün önemli simgelerinden olan Kore mutfağı kendine has lezzetleriyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ilgi görüyor.

Kore Yemeği Yarışması'na ilgi her geçen yıl artarken, Kore mutfağı da geniş kesimlerce daha yakından tanınıyor. 10 Haziran Cumartesi günü Kore Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Kore Yemeği Yarışması'nda 12 yarışmacı, 6'şar kişilik iki grup halinde hünerlerini sergileyecek.

Fermantasyon yöntemi, yarışma yemeklerinin ana teması olacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kore Kültür Merkezi Genel Müdürü Kee Houng Park, "Kore mutfağı" denilince yemekten ziyade Kore kültürünü temsil eden kültürel bir içerik olarak algılanması için her yıl Kore Yemeği Yarışması etkinliğinin düzenlendiğini ve bunun çeşitli K-Contents etkinlikleri ile de Türkiye'de Kore kültürünün daha hızlı yayılmasını sağlayacağını belirtti.

Verilen bilgiye göre, Kore mutfağının karakteristik özelliğini oluşturan fermantasyon yöntemi, yarışma yemeklerinin ana teması olacak. Yarışmacılar, yemeklerini yaparken Kore mutfağının önemli fermantasyon ürünleri olan Gochujang ve Doenjang'ı kullanarak en lezzetli yemeği yapmaya çalışacak. Jüri üyelerinden en yüksek puanı alan yarışmacı, 2023 Kore Yemeği Yarışması'nın galibi olacak.

Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla geniş kesimlerce ilgiyle takip edilen David Gündüz, 2023 Kore Yemeği Yarışması'nın sunuculuğunu yapacak. 12 yarışmacı en lezzetli yemeği ortaya koymak için zamanla yarışırken, David Gündüz de yarışmacılara, jüri üyelerine ve izleyenlere yarışma heyecanını yaşatacak.