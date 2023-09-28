Kora Jazz Trio, İzmir Avrupa Caz Festivali'nde sahne aldı

Etnik caz grubu Kora Jazz Trio, 30. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin kapanış konserinde sahne aldı.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül'de Ömür Göksel'in "Frank Sinatra şarkıları" konseriyle başlayan festivalin son konseri, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da, Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle düzenlendi.

Piyanist Abdoulaye Diabate, kora sanatçısı Cherif Soumano ile perküsyon sanatçısı Adama Diarra'dan oluşan, Afrika yerel müzikleriyle cazı harmanlayan grubun konseri büyük beğeni topladı.