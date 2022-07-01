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Köprüde Buluşmalar Ortak Yapım Geliştirme Fonu'na başvurular başladı

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Kültür Sanat
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Köprüde Buluşmalar Ortak Yapım Geliştirme Fonu'na başvurular başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen "Köprüde Buluşmalar" kapsamında Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu 12. dönem başvuruları başladı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen "Köprüde Buluşmalar" kapsamında Almanya- Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu 12. dönem başvuruları başladı.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Medienboard Berlin-Brandenburg ve Hamburg Schleswig-Holstein Film Fonları işbirliğiyle iki ülke arasındaki uzun metraj ortak yapım projelerini 2011'den bu yana Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu'yla destekliyor.

Bu yıl 12. kez, geliştirme aşamasındaki projelere destek verecek fonun son başvuru tarihi 5 Eylül olarak belirlendi.

Desteklenen projelerden Nazlı Elif Durlu'nun "Zuhal", Ziya Demirel'in "Ela ile Hilmi ve Ali", Selcen Ergun'un "Kar ve Ayı"nın çekimleri tamamlandı.

Geçen yıl destek alan projelerden Tolga Karaçelik'in "Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi" ve Ziya Demirel'in "İki Gözlüler" eseri ise henüz geliştirme aşamasında.

Bugüne kadar bu fon tarafından Türkiye- Almanya ortak yapımı filmlere toplam 966 bin 500 avro destek sağlandı.

Başvuru formu, yönetmelik ve detaylı bilgi "film.iksv.org" adresinden öğrenilebilir.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Kültür Sanat

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