Konyaaltı Sanat Merkezi Kursiyerlerinin El Emeği Ürünleri Sergilendi

Konyaaltı Belediyesi bünyesindeki Konyaaltı Sanat Merkezi'nin (KONSEM) kış dönemi kursları sona ererken kursiyerlerin dönem boyunca ürettiği el emeği ürünler, düzenlenen Yıl Sonu Sergisi ile beğeniye sunuldu.

Konyaaltı Belediyesi'nin her yıl KONSEM bünyesinde açtığı ücretsiz kurslarda yüzlerce vatandaş eğitim almaya devam ediyor. 2022-2023 kış dönemi kursları sona ererken kursiyerlerin dönem boyunca ürettiği el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen KONSEM Yıl Sonu Sergisi'nin açılışı, yoğun katılım ile yapılırken sergiye gelen vatandaşlar stantları gezerek el emeği ürünleri inceledi.

200 KURS AÇILDI

KONSEM bünyesinde 40 farklı branşta toplam 200 kurs açıldığını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, 3 binin üzerinde kursiyere eğitim verdiklerini söyledi. Salonda bulunan ziyaretçilere Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in selamını ileterek konuşmasına başlayan Bostan, kursiyerlere el emeği ürünler için teşekkür etti.

KONSEM Yıl Sonu Sergisi, kursiyerlerin diktiği kıyafetlerin defilesi ve Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları gösterisi ile devam etti.