Konyaaltı Caz Günleri'nde Seran Bilgi Sahne Alacak

Konyaaltı Belediyesi'nin HayatPark'ta bu yıl ikincisini düzenlediği Konyaaltı Caz Günleri'nde bu hafta caz müziğinin sevilen isimlerinden Seran Bilgi sahne alacak.

Konyaaltı Caz Günleri tüm coşkusuyla sürüyor. Ayşegül & Nezih Yeşilnil Quintet ve Elif Çağlar Band'in sahne aldığı 2. Konyaaltı Caz Günleri'nde bu hafta ise caz müziğin sevilen ismi Seran Bilgi sahne alacak. Gürültüden uzak doğal bir kaçış noktası olan HayatPark'ta gerçekleştirilen etkinlikte sanatseverler kendini caz müziğinin akışına bırakacak. 30 Eylül Cumartesi saat 20.30'da gerçekleştirilecek konser ücretsiz olacak. Konyaaltı Caz Günleri'nin kapanış konserini ise 7 Ekim akşamı Ece Göksu & İmer Demirer verecek.

HAYATPARK ÇAĞRISI

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Caz Günleri'nin sanatseverlerden yoğun ilgi gördüğünü, bunun da oldukça sevindirici olduğunu söyledi. Esen, "Caz günlerinde sandalyesini, masasını alan HayatPark'ı doldurdu. Caz müziğinin tınıları doğanın verdiği huzurla birleşti. Bu hafta da caz müziğinin sevilen isimlerinden Seran Bilgi etkinliğimizde sahne alacak. Tüm vatandaşlarımızı HayatPark'a bekliyoruz" dedi.