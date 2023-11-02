Konyaaltı Belediyesi YÖREX Fuarında Çandır Fasulyesi İkram Etti

Konyaaltı Belediyesi, YÖREX Fuarı'nda stand açarak meşhur Çandır fasulyesinden yapılan kuru fasulye ikramında bulundu. Fuarda Anadolu'nun 12 bin yıllık yok olmaya yüz tutan lezzetleri sergileniyor.

Konyaaltı Belediyesi bu yıl 12'ncisi düzenlenen 12 bin yıllık Anadolu kültürünü yaşatmayı amaçlayan Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) stant açtı. Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcıları Tuba Erke Bostan ve Sedat Karabulut, standı ziyaret eden vatandaşlara meşhur Çandır fasulyesinden yapılan kuru fasulye ikramında bulundu.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 12'ncisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) ANFAŞ Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Anadolu'nun 12 bin yıllık yok olmaya yüz tutan lezzetlerini ve değerlerini vatandaşlarla buluşturan YÖREX'te 7 Farklı yörenin yöresel ürünleri sergileniyor. "Sizin Oraların Nesi Meşhur" sloganıyla gerçekleştirilen YÖREX'in açılışına, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden çok sayıda belediye başkanı, sanayi ve ticaret odası ile borsa başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda katılımcı katıldı.

KONYAALTI'NIN DEĞERLERİ

Konyaaltı Belediyesi de fuar merkezine kurduğu modern standında bölgeye has yöresel lezzetleri sergiledi. Stantta Çandır fasulyesinden Doyran patlıcanına, Çakırlar'da yetiştirilen mandalina ve nara kadar çok sayıda ürün yer aldı.

ÇANDIR FASULYESİ İKRAM EDİLDİ

Konyaaltı'nın Yarbaşçandır Mahallesi'nde 200 yıldır üretimi yapılan fakat son zamanlarda yok olmaya yüz tutan olan Konyaaltı Belediyesi'nin çalışmalarıyla üretimi yeniden artırılan Çandır fasulyesine vatandaşların ilgisi büyük oldu. Çandır fasulyesinden yapılan 5 bin kişilik kuru fasulye de Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcıları Tuba Erke Bostan ve Sedat Karabulut tarafından standı ziyaret eden vatandaşlara ikram edildi. Çandır fasulyesi lezzetiyle vatandaşlardan tam not aldı.