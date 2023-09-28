Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi'nden 'Çizmeli Kedi' çocuk oyunu

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin hazırladığı 'Çizmeli Kedi' isimli çocuk oyunu, 1 Ekim Pazar günü saat 13.00 ve 15.00'te Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin hazırladığı 'Çizmeli Kedi' isimli çocuk oyunu, 1 Ekim Pazar günü saat 13.00 ve 15.00'te Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gösterilecek.

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi tarafından geçen sene sahneye koyulan ve çok sevilen müzikli ve danslı çocuk oyunu 'Çizmeli Kedi' yeniden sahneleniyor. Dicle Alkan'ın yönettiği, Sebahattin Mutluer'in uyarladığı müzikli danslı çocuk oyunu, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde 1 Ekim Pazar günü saat 13.00 ve 15.00'te ücretsiz olarak sahnelenecek.

Kültür ve sanata her zaman değer verdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Çocuklarımız bizler için çok değerli. Önceliğimiz onların yüzünü güldürmek. Tiyatro Akademimizin geçtiğimiz sene sahneye koyduğu 'Çizmeli Kedi' oyunumuz minik izleyicilerimiz tarafından çok sevildi. Oyunu yeniden çocuklarımızla buluşturmak istedik. Keyifli seyirler dileriz" dedi.