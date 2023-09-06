Konyaaltı Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ü zeybeklerle selamlıyor

Konyaaltı Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla gerçekleştireceği '1923 Zeybek Ata'yı Selamlıyor' etkinliğiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarlığını gösterecek. Etkinlikte, 1923 kişi zeybek oynayarak Ata'yı selamlayacak ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacak.

Konyaaltı Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü zeybeklerle selamlayacak. Belediye, 1923 zeybeğin aynı anda dans edeceği etkinlikte, zeybek olmak isteyen 1923 kişiyi arıyor.

Konyaaltı Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla gerçekleştireceği "1923 Zeybek Ata'yı Selamlıyor" etkinliğiyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarlığını gösterecek. Konyaaltı Belediye Binası önünde 29 Ekim Pazar günü saat 19.23'te Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları ekibi önderliğinde gerçekleştirilecek dans şölenine vatandaşlar da katılacak. Etkinlikte, 1923 kişi zeybek oynayarak Ata'yı selamlayacak ve Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacak. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, www.konyaaltı.bel.tr'den bilgi alabilecek.

HAYDİ SEN DE ZEYBEK OL

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Bu etkinliğimize kadın, erkek, çocuk, yani 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu zeybek oynayarak kutlayalım" dedi.