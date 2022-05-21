Konya'nın unutulan geleneksel yemekleri yarışmalarla tanıtılıyor - Haberler

- Konya'nın unutulan geleneksel yemekleri yarışmalarla tanıtılıyor

KONYA - Geleneksel Konya ve Selçuklu Mevlevi Mutfaklarına ait unutulmaya yüz tutmuş yemekler düzenlenen yarışmalarla tanıtılıyor.

Konya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Ecdat Sofrası Yemek Yarışması başladı. Ecdat Parkında Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Aşçılar Derneğinin düzenlediği ve iki gün sürecek olan yarışmaların ilk gününde 40 yarışmacı tezgahların başına geçti. 1 saatlik süre içerisinde jürinin beğenisine sunulacak yemeklerde dereceye giren yarışmacılara para ödülü verilecek. Yarışmalarda ev hanımı, şef, aşçı ve gastronomi öğrencilerinden oluşan toplamda 80 yarışmacının yer aldığı belirtildi.

Konya'nın dünyanın en zengin mutfaklarından bir tanesi olduğunu kaydeden Konya Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Seçim, "Dolayısıyla bunu yeniden canlandırabilmek, insanlara anlatabilmek için yemek yarışması planladık. Yemek yarışması Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yapılmakta. Bu yemek yarışmasında Konya mutfağında unutulmuş olan yemekleri veya çok daha az yapılan yemekleri yeniden tanıtıyoruz. Bunun dışında Selçuklu mutfağının merkez noktası olmasından kaynaklı Selçuklu Mevlevi Mutfağını tanıtmaya çalışacağız. Unutulmuş olan lezzetler birçok kişi tarafından yeniden tanınmış, bilinmiş olacak" dedi.

Unutulan yemeklerin bazılarından bahseden Yılmaz Seçim, "Bu yemeklerden bir tanesi Gıliç yemeği. Sille mutfağının önemli yemeklerinden bir tanesi. Hatta hala Ermenilerin yapmış olduğu yemek çeşidi. Dolayısıyla Ermeni mutfak kültürüne ait olan bir yemek çeşidi. Zülbiye yemeği de Mevlevi Mutfağına ait olan bir yemek çeşidi ama günümüzde yavaş yavaş unutulmaya başlamış. Hem Selçuklu hem Mevlevi hem Osmanlı hem de Konya Mutfağının harmanlanıp yeniden ön plana çıkması için çok güzel bir fırsat. Özelliklerine baktığınız zaman profesyonel bir mutfak. Dolayısıyla insanların profesyonel mutfakla tanışması, yeniden mutfakta çalışabilmesi ve mutfağı sevmesi açısından büyük bir fırsat olduğu düşüncesindeyim" diye konuştu.