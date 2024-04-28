Konya'nın kuzeyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın kuzeyinde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, gelecek 2 saatlik periyotta Konya'nın kuzey kesimlerinde yağmur kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.