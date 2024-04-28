Konya'nın kuzeyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın kuzeyinde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Konya'nın kuzey kesimlerinde yağmur kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın kuzeyinde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, gelecek 2 saatlik periyotta Konya'nın kuzey kesimlerinde yağmur kuvvetli olacak.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.