Konya haberi: Konya Antika Pazarında geçmişe yolculuk

Konya Antika Pazarında geçmişe yolculuk

KONYA - Konya'da her ay bir kere açılan antika pazarı eski günleri yad eden antika severleri bir araya getiriyor.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde Melikşah Pazar Yerinde her aynın ikinci Pazar günü, antika pazarı kuruluyor. Antikacılar ile vatandaşları bir araya getiren antika pazarında Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminden pek çok eser bulunuyor. Konya ve çevre illerden pek çok antikacının geldiği antika pazarda, antika eşyalar hem sergilendi hem de alıcılarını bekledi. Gramofonlar, plaklar, radyolar, fotoğraf makineleri, lambalar, tablolar, saatler, bakır eşyalar ve paraların da olduğu pek çok antika eşyalar pazarda yerlerini alıyor. Büyüklerin yani sıra çocuklarında büyük ilgisini çeken pazarda gramofanlardan gelen müzik eşliğinde, pazarı gezmek hem de antika eşya satın almak mümkün oluyor.

Selçuklu Antikacı ve Koleksiyoncular Derneği Başkanı Uğur Bitim, 12, 13 senedir bu işlerle uğraşıldığını ve Konya'ya yeni bir antika pazarı ile beraber antika piyasasını kurmaya çalıştıklarını belirterek, "Sadece bu işi ticaret için değil zevkine yapıyoruz. Burada antikalar Osmanlı, Selçuklu'ya kadar uzanan çok güzel malzemeler var. Meydana çıkarabilmek için bu pazarımızı kurduk. Tüm alan satanlar, dostlarımızı, herkesi buralarda topluyoruz. Her ayın ikinci haftası pazar günü bu organizasyonu yapıyoruz. İkinci pazarları şartıyla tamamen halka açık Meram Melikşah Pazar Yerinde sergileme ve satış yapmaya uğraşıyoruz" dedi.

"İnsanlar burada eskiyi yeniden yaşıyorlar"

Konya'da saat koleksiyonerliği yapan İbrahim Doğan ise, "Saat koleksiyonerim. Köstekli saat, cep saatleri, ağırlıklı olarak kol saati koleksiyonu yapıyorum. İnsanlar burada eski ürünleri bulma şansı yakalıyorlar. Fabrikada artık üretimi olmayan 100 yıllık, 200 yüz yıllık, 300 yüz yıllık ürünler antika pazarında tezgahlardaki yerini alıyor. Tabii insanlar eskiye de özlem duyuyorlar. Yani altmış yaşındaki bir amcamız buraya geldiğinde çocukken gördüğü ürünleri görüyor ve onlarla işte bir nevi hasret gidermiş oluyor. Çocukluk yaşlarına tekrar inmiş oluyor. İnsanlar burada eskiyi yeniden yaşıyorlar. Antika pazarında biz burada eskiyi yeniden yaşatıyoruz insanlara. Burada saatten tutun müzik sistemleri, gramofonlar, eski paşa mangalları, ibrikler, onun harici dekoratif ürünler var. El işçiliği olan, geçmişte belki ustası tarafından bir senede yapımı tamamlanan, şimdi herhangi bir ustaya versek yapacak insan bulamayacağımız, yaptıracak insan bulamayacağımız ürünler var antika pazarında. Gerçekten kıymetli eserler. Herkesi Konya Antika Pazarına her ayın ikinci pazarında bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Herkesin aslında eşyalarla birer hatırası vardır"

Pazarda hem tezgahında antika eşyalarını sergileyen hem de Selçuklu Antikacı ve Koleksiyoncular Derneğinde yönetici olan İbrahim Taşpınar, gelecek zamanda çok daha fazla insanların buraya geleceğini söyleyerek, "Bu işin insanların geçmişe dönük bir özlemleri vardır. Yani o geçmişte acı bile yaşasalar atıyorum yokluk çekseler ona rağmen geçmişi geriye dönük bir özlemleri vardı. Biz de o insanların aslında bir nebze özlemlerini gidermek için bunları insanlara sunuyoruz. Herkesin aslında eşyalarla birer hatırası vardır. Onun için de burada Konya'da hem mezat yapıyoruz hem ayda bir gün her ayın ikinci pazarı olmak üzere böyle antika pazarı kuruyoruz. Dostlarımızı ve bu işi sevenleri, gönül verenleri pazara bekliyoruz" diye konuştu.

Gaziantep'ten gelen ve asıl mesleği bakırcılık olduğunu söyleyen bir antikacı da, böyle bir ortamı her zaman bulamadıkları söyledi. Vatandaşlarında üst düzey bir sevinç yasadığını ve bizlerde onların sevincine ortak oldukları için mutlu olduklarını söyledi.