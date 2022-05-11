Konya Devlet Tiyatrosu 'Yanlış Pencere' adlı oyunu sahneleyecek

KONYA (AA) - Konya Devlet Tiyatrosu, "Yanlış Pencere" adlı oyunu sanatseverlerle buluşturacak.

Billy Van Zandt ve Jane Milmore'un yazdığı, Ayşegül Hardern'in çevirdiği oyunun yönetmenliğini Birkan Görgün yapıyor.

Oyunda Uğur Dökmeci, Şükran Ketenci, Yusuf Can Sancaklı, Burçin Nar, Deniz İnci Çakır, Çağatay Eker, Yıldırım Bayazıt ve Saadet Eylül Akbulut rol alıyor.

New Yorklu bir çiftin ara verdikleri ilişkilerine ikinci bir şans tanımaları ve karşı dairede oturan komşularını gözetlerken bir olaya tanık olmalarını konu alıyor.

"Yanlış Pencere" 12 ve 13 Mayıs'ta 20.00, 14 Mayıs'ta 15.00 ve 20.00'de sahnelenecek.

"Kurbağa Vırak" minik izleyicilerle buluşacak

Kutay Akbal'ın yazdığı, Özgür Baş'ın yönetmenliğini yaptığı "Kurbağa Vırak" adlı oyun, maceralı orman yolculuğunu ve oyuncakların hikayesini konu alıyor.

"Kurbağa Vırak", 17 ve 18 Mayıs'ta 14.00'te sahnelenecek.

Konya Şehir Tiyatrosu

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki sahnesinde Moliere'in ünlü eseri "Cimri" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Harpagon'un şahsında cimri bir adamın düştüğü gülünç durumlar, sergilediği tuhaf davranışlar ve bunlardan çıkarılacak derslerin konu edildiği oyun, 14 Mayıs cumartesi 14.00 ve 20.00'de sahnelenecek.