Konya Devlet Tiyatrosu 'Kurbağa Vırak' çocuk oyununu sahneleyecek

KONYA (AA) - Konya Devlet Tiyatrosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Kurbağa Vırak" çocuk oyununu seyirciyle buluşturacak.

Kutay Akbal'ın yazdığı, Özgür Baş'ın yönetmenliğini yaptığı çocuk oyunu, maceralı orman yolculuğunu ve oyuncakların hikayesini konu alıyor.

"Kurbağa Vırak" bugün, 23 Nisan cumartesi, 24 Nisan pazar ve 26 Nisan salı 14.00'te sahnelenecek.

Konya Devlet Tiyatrosu, 21-22 Nisan'da ise "Karanlıkta Komedi" oyunuyla seyircinin karşısına çıkacak. Peter Shaffer'ın yazdığı Yıldız Serpen'in çevirdiği ve Yaşar Özboz'un yönetmenliğini yaptığı oyun, saat 20.30'da perdelerini açacak.