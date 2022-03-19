Konya'da "Vali Hanım" oyunu tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek - Haberler

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Konya'da "Vali Hanım" oyunu tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek

AA - Savaş Güler - Kültür Sanat
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Konya'da

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda ilk gösterimi yapılan "Vali Hanım" oyunu yeniden sanatseverlerle buluşacak.

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda ilk gösterimi yapılan "Vali Hanım" oyunu yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Vali Hanım oyunu, 25-26 Mart'ta Selçuklu Kongre Merkezi Konya Oditoryum Salonu'nda sanatseverin beğenisine sunulacak.

Oyunun biletleri, "www.konyasehirtiyatrosu.com" ile Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Ofisi, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki Konya Kitapçısı ve Selçuklu Kongre Merkezi Konya Kitapçısı'ndan temin edilebiliyor.

İskender Pala'nın yazdığı, Cengiz Uzun'un yönettiği oyunda, şehre yeni atanan Vali Hanım'ın, esrarengiz şekilde işlenen seri cinayetleri kendi yöntemleriyle çözümleme hikayesi izleyiciye aktarılıyor.

Tek perde ve 85 dakika süren oyun, tiyatroseverlerden ilk gösteriminde yoğun ilgi gördü.

Konya'da Vali Hanım oyunu tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek

Konya'da Vali Hanım oyunu tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek

AA / Savaş Güler - Kültür Sanat

Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosu, oyunlar, Konya, Kültür Sanat, Haberler

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