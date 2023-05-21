Konya'da Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Sürüyor

Konya'da düzenlenen 15. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali devam ediyor. Festivalde, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından 'Saklı Gün' oyunu sahnelendi. Ankara, Erzurum, Kazakistan, Kosova, Azerbaycan ve İran'dan tiyatro grupları da oyunlarını sergileyecek. Festival, 30 Mayıs'ta sona erecek.

Konya'da dün başlayan "15. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" devam ediyor.

Konya Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen festivalde, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından "Saklı Gün" oyunu sahnelendi.

Zamanın bütün medya organlarının sahibi olan kişinin bütün sırlarının ve gizli işlerinin yaptığı küçük bir kaçamakla açığa çıktığı olaylar örgüsünü anlatan komedi oyunu, sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Ankara ve Erzurum Devlet Tiyatrolarının da oyunlarını seyirciyle buluşturacak festivalde, Kazakistan "3. Richard" ve "Tekeburkak", Kosova "Sığıntılar", Azerbaycan "Ana Kaz", İran "Birkaç Gün Önce" adlı oyunlarla sahne alacak.

Bugüne kadar 23 ülkeden 140'ı aşkın tiyatro grubunu bir araya getiren festival, 30 Mayıs'ta sona erecek.