Konya'da Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi
AA - Havva Dereağzı - Kültür Sanat
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Konya'da Karatay Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle organize edilen Türk Halk Müziği konseri icra edildi.
Konya'da Karatay Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle organize edilen Türk Halk Müziği konseri icra edildi.
Karatay Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, konserin Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda düzenlendiği belirtildi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Bölümü akademisyen ve öğrencilerinden oluşan 76 kişilik kadro, sanatseverlerle buluştu.
Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin kültürel ve sanatsal vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini bildirdi.
AA / Havva Dereağzı - Kültür Sanat