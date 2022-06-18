Konya'da Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi Konya'da Karatay Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle organize edilen Türk Halk Müziği konseri icra edildi. Konya'da Karatay Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle organize edilen Türk Halk Müziği konseri icra edildi. Karatay Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, konserin Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda düzenlendiği belirtildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Bölümü akademisyen ve öğrencilerinden oluşan 76 kişilik kadro, sanatseverlerle buluştu. Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin kültürel ve sanatsal vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini bildirdi. AA / Havva Dereağzı - Kültür Sanat Karatay Belediyesi Konya Kültür Sanat Haberler

Haberler ›› Kültür Sanat ›› Konya'da Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.