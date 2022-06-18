Konya'da Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi

AA - Havva Dereağzı - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Konya'da Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi

Konya'da Karatay Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle organize edilen Türk Halk Müziği konseri icra edildi.

Konya'da Karatay Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle organize edilen Türk Halk Müziği konseri icra edildi.

Karatay Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, konserin Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda düzenlendiği belirtildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Bölümü akademisyen ve öğrencilerinden oluşan 76 kişilik kadro, sanatseverlerle buluştu.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin kültürel ve sanatsal vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

AA / Havva Dereağzı - Kültür Sanat

Karatay Belediyesi Konya Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title