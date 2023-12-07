- Konya'da Şeb-i Arus heyecanı başladı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu: "Hazreti Mevlana'nın sonsuz sevgi ve birlik mesajlarını daha yakından hissetme, yaşama ve paylaşma vakti" Konya'da Şeb-i Arus Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri heyecanı başladı.

- Konya'da Şeb-i Arus heyecanı başladı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu :

"Hazreti Mevlana'nın sonsuz sevgi ve birlik mesajlarını daha yakından hissetme, yaşama ve paylaşma vakti"

KONYA - Konya'da Şeb-i Arus Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri heyecanı başladı.

Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlen toplantıda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Dr. Batuhan Mumcu, şehir protokolü ile bir araya geldi. Düzenlenen törenler hakkında bilgi veren Bakan Yardımcı Mumcu, "Tasavvuf ve İslam düşünce tarihinin büyük etkileri bulunan gönül coğrafyamızı büyük bir tepedeki sevgi ve hoşgörü misali Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri için sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu yılki törenimizin teması Hazreti Mevlana'nın sonsuz sevgi ve birlik mesajlarını daha yakından hissetme, yaşama ve paylaşma vakti. Onun sevgi dolu dünyasının yeryüzünde inşasını etme ve daha genişliklere ulaştırma vakti. 750. Vuslat Yıldönümü dünyadaki savaşların çatışmaların ve anlaşmazlıkların tesiri altındaki ruh dünyamızı karanlık olmaktan kurtaran, bugünümüze nur ve huzur eriştiren öğretisiyle Hazreti Mevlana'yı yeniden anmak ve anlatmak için bizlere fırsat sunmaktadır" dedi.

Bakan Yardımcı Mumcu, "Kültür Turizm Bakanlığımız, Mevlevi sema törenlerinin dünya çapında tanıtılması için birçok proje yürütmektedir. Nitekim UNESCO insanlığın sözlü ve somut olmayan kültürel mirası baş yapıtları programı çerçevesinde 2005 yılında baş yapıt olarak ilan edilen Mevlevi Sema Töreni Dışişleri Bakanlığımız ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yoğun girişimleri neticesinde 2008 yılında UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsili listesinde ülkemiz adına kaydedilerek tüm dünyaca tanınmıştır" şeklinde konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da, "Hazreti Mevlana'yı minnetle, şükranla anıyoruz. İnsanların kendisini aşması, kendisini bilmesi, çevreyi bilmesi çevredeki ve insandaki insani intizamı bilmesi, fırsat üzere, istikamet üzere hareket etmesi o zamanlardan Hazreti Pir adeta bütün insanlığın aklına, fikrine, vicdanına nakşeden bir şekilde söylemiştir. Bu vesileyle ben de tekrar Hazreti Piri rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş ise, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2023 Yılının Mevlana olarak ilan edilmesiyle Mevlana Hazretleri'nin evrensel mesajını çok daha geniş alanlara yayma fırsatı bulacağız. Bu vesileyle tüm Mevlana dostlarını büyük kültür şölenimizle ve Konya'nın bu manevi atmosferini yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Hz. Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi de, "Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıldönümü aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılının herkesin bir arada olması bizler için çok önemli. Projelerimizi geçtiğimiz sene hazırlamıştık ancak hepimizi çok üzen deprem dolasıyla bu seneye erteledik" diye konuştu.