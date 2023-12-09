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Konya'da "Mevlana" konulu yarışmanın birincilik para ödülü Filistin'e gönderilecek

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Dünya Mevlana Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından organize edilen "Mevlana" konulu şiir yarışmasının birincilik para ödülünün Filistinli çocuklara gönderilmesine karar verildi.

Dünya Mevlana Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından organize edilen "Mevlana" konulu şiir yarışmasının birincilik para ödülünün Filistinli çocuklara gönderilmesine karar verildi.

Dünya Mevlana Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hakkı Özsoy, İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, Hazreti Mevlana ile genç yaşta, Mevlana araştırmacılarından R.A.Nicholson'ın kitapları sayesinde tanıştığını söyledi.

Meram ilçesindeki dergahlarında yaklaşık 30 yıldır Mesnevi dersleriyle meşgul olduklarını ifade eden Özsoy, "Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Mevlana'yı yaşamaya çalışıyoruz. İslam ancak yaşamayla öğrenilir. Mevlana, tamamen bir Allah dostudur. Biz de vakıf olarak Mevlana'yı orijinal haliyle ileriye taşımaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Özsoy, 2023 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Mevlana Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, dernek olarak bu yılda böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini aktardı.

Konuşmanın ardından 410 kişinin katıldığı yarışmada birincilik para ödülünün, Yönetim Kurulu üyelerince Filistin'deki çocuklara gönderilmesine karar verildi.

Yarışmanın ikincisi Emre Tekin, üçüncüsü ise İbrahim Şaşma oldu. Ayrıca 3 de mansiyon ödülü verildi.

Programa vakfın Yönetim Kurulu üyeleri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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