Konya'da "Keykubad" oyunu tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek - Haberler

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Konya'da "Keykubad" oyunu tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek

AA - Serhat Çetinkaya - Kültür Sanat
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Konya'da 'Keykubad' oyunu tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek

Konya'nın, Selçuklu Devleti'nin başşehri oluşunun 925. yılı kutlamaları kapsamında "Keykubad" oyunu sahneleniyor.

Konya'nın, Selçuklu Devleti'nin başşehri oluşunun 925. yılı kutlamaları kapsamında "Keykubad" oyunu sahneleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nca, Selçuklu Kongre Merkezi'nde iki perde olarak sahnelenen, Naci Taner Büyükarman'ın yazdığı, Hüseyin Köroğlu'nun yönettiği oyun, tarihi olaylardan esinleniyor.

Oyunda, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın bir suikast sonucu hayatını kaybetmesi üzerine, suikastın izinin sürülmesi ve bu eyleme neden girişildiği işleniyor.

Oyun, 2 Temmuz saat 20: 00'de Selçuklu Kongre Merkezi'nde yeniden sahnelenecek.

AA / Serhat Çetinkaya - Kültür Sanat

Selçuklu Devleti Selçuklu Konya Kültür Sanat Haberler

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